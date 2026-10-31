Düzce Gümüşova'da off-road şenliği başladı, 77 araç çamurlu etaplarda yarıştı - Son Dakika
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Düzce Gümüşova'da off-road şenliği başladı, 77 araç çamurlu etaplarda yarıştı

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Düzce Gümüşova\'da off-road şenliği başladı, 77 araç çamurlu etaplarda yarıştı
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Düzce Gümüşova'da DÜSOF ve belediye desteğiyle düzenlenen 38. Off-Road Şenlikleri 77 araç ve 154 sporcuyla başladı. İlk gün çamurlu etaplarda çamura saplanan araçlar görevlilerce çıkarıldı; DÜSOF Başkanı Albayrak yarın 60 araç 120 sporcunun etaplarda olacağını söyledi.

38. Geleneksel Off-Road Şenlikleri, Düzce'nin Gümüşova ilçesinde başladı.

Düzce Safari Off-Road Kulübü (DÜSOF) ve Gümüşova Belediyesinin destekleriyle organize edilen etkinliğe, Türkiye'nin çeşitli illerinden 77 araç ve 154 sporcu katılıyor.

Yarışların birinci gününde, motor hacmi büyük araçlarla çamurlu ve engebeli etapları geçmeye çalışan sporculardan bazıları zor anlar yaşadı.

Bazı araçlar, su havuzlarından çıkma mücadelesi verirken devrilme tehlikesi atlattı. Çamura saplanan araçlar ise saha görevlilerince çıkarıldıktan sonra yarışmaya devam etti.

DÜSOF Başkanı Mehmet Albayrak, etkinlikte Türkiye'nin çeşitli illerinden spor ve doğaseverleri bir araya getirdiklerini belirterek, "Bu yılki etkinliği Cumhuriyet Bayramı ile birleştirdik. 29 Ekim'den bu yana burada kamptayız. Bu yıl hem kamp, hem de yarışlar oldu. Bugün 17 araç 34 sporcumuz etapta start aldı. Yarın ise 60 araç 120 sporcumuzu etapta göreceğiz. Yarışmacılarımızdan 10'u kadın sporcu." diye konuştu.

Kaynak: AA
OtomobilDüzceSporSon Dakika

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