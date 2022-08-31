Gençlik ve Spor Müdürüne Düzcespor forması - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Müdürüne Düzcespor forması

31.08.2022 15:13
Gençlik ve Spor Müdürüne Düzcespor forması

DÜZCE(İHA) –Düzcespor Kulüp Başkanı Gökhan Kapoğlu ve yönetiminden Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı'ya ziyaret.TFF 2. Lig Beyaz grupta mücadele eden Düzcespor'un Kulüp Başkanı Gökhan Kapoğlu, Dzücespor'a destek olan bürokrat iş adamı herkesi yerinde ziyaret ederek teşekkür ediyor.

DÜZCE(İHA) –Düzcespor Kulüp Başkanı Gökhan Kapoğlu ve yönetiminden Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı'ya ziyaret.

TFF 2. Lig Beyaz grupta mücadele eden Düzcespor'un Kulüp Başkanı Gökhan Kapoğlu, Dzücespor'a destek olan bürokrat iş adamı herkesi yerinde ziyaret ederek teşekkür ediyor. Bu dahilde Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı'yı ziyaret eden Kapoğlu, her daim Düzcespor'un yanında olduğu için kendisine teşekkür etti ve adının yazılı olduğu formayı hediye etti.

İl Müdürü İsa Yazıcı'da, "Her zaman Düzcespor'umuzun hizmetindeyiz" diyerek yeni sezonda Düzcespor'a başarılar diledi.

Ziyarette Düzcesporlu yöneticilerde hazır bulundu. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, İsa Yazıcı, gençlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlik ve Spor Müdürüne Düzcespor forması - Son Dakika

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