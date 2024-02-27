Düzce Judo Takımı Sırbistan'da 6 Madalya Kazandı - Son Dakika
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Spor

Düzce Judo Takımı Sırbistan'da 6 Madalya Kazandı

Düzce Judo Takımı Sırbistan\'da 6 Madalya Kazandı

Düzce Judo takımı, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ta düzenlenen Uluslararası Judo Turnuvasında 6 madalya kazandı. Sporcular Ayaz Alayıldız, Rojin Karaboğa, Erva Eren, Neris Güler, Nezihe Duru Kaya ve Elçin Yılmaz, farklı kilolarda dereceye girerek kürsüde yer aldılar.

27.02.2024 09:25  Güncelleme: 09:28
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Sırbistan'da düzenlenen uluslararası Judo Turnuvasında Düzce Judo takımı 6 madalya kazandı.

24-25 Şubat 2024 tarihleri arasında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ta düzenlenen Uluslararası Judo Turnuvasına 10 ülke katıldı. Uluslararası Judo Turnuvasına Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Judo Antrenörleri Ayhan Alayıldız ve Yasemin Gezer eşliğinde katılan sporcular 38 kiloda Ayaz Alayıldız birinci, 44 kiloda Rojin Karaboğa ikinci, 32 kiloda Erva Eren, 36 kiloda Neris Güler, 40 kiloda Nezihe Duru Kaya ve 40 kiloda Elçin Yılmaz üçüncü olarak kürsüdeki yerlerini aldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Düzce Judo Takımı Sırbistan'da 6 Madalya Kazandı - Son Dakika
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