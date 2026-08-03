Düzce Kız Basketbol Takımı Türkiye Finalleri\'nde!

DÜZCE(İHA) – Düzce ANALİG Kız Basketbol takımı Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) 2. etap 3. grup basketbol müsabakalarında önemli bir başarıya imza attı.

Düzce ANALİG Kız Basketbol Takımı, grup karşılaşmalarını başarıyla tamamladı. En iyi ikinci takımlar arasından yükselerek grubunu lider tamamlayan temsilcimiz, gösterdiği üstün performansla Türkiye Finalleri'ne katılmaya hak kazandı. Turnuva boyunca takım ruhu, mücadele azmi ve disiplinli oyunuyla dikkat çeken sporcular, elde ettikleri başarıyla hem Düzce'yi gururlandırdı hem de Türkiye finalleri öncesinde büyük bir moral kazandı.