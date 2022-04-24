Düzce Voleybol takımı yükselme maçlarına kaldı - Son Dakika
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Düzce Voleybol takımı yükselme maçlarına kaldı

24.04.2022 17:05
Düzce Voleybol takımı yükselme maçlarına kaldı

Düzce'de voleybol bölgesel lig finalleri haftasonu yapılan zorlu maçlarla tamamlandı.

Düzce'de voleybol bölgesel lig finalleri haftasonu yapılan zorlu maçlarla tamamlandı.

Düzce'de voleybol bölgesel lig finalleri heyecanlı müsabakalarla sona erdi. Düzce Voleybol, yaptığı 3 mücadeleyi de set vermeden kazandı. Gölyakaspor'u 3-0 yenen Düzce Voleybol takımı Fenerbahçe 1907 ile oynadığı karşılaşmayı da set vermeden aldı. Finalde Düzce Maraton takımı ile karşılaşan Düzce Voleybol Takımı bu maçı da 25-14, 25-17 ve 25-19'luk setlerle kazandı.

Düzce'de oynanan Bölgesel lig mücadelelerinin tamamından galip ayrılan Düzce Voleybol 21-24 Haziran 2022 tarihinde oynanacak olan 2.lig yükselme maçlarına gitmeye hak kazandı. - DÜZCE

Düzce Voleybol takımı yükselme maçlarına kaldı
Düzce Voleybol takımı yükselme maçlarına kaldı

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Fenerbahçe, voleybol, Düzce, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Düzce Voleybol takımı yükselme maçlarına kaldı - Son Dakika


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