Düzceli sporcular Okul Sporları Halter Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında 5 madalya kazandı

Okul Sporları Halter Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında Düzceli sporcular 5 madalya kazandı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığı 2024 yılı faaliyet takviminde yer alan ve Ordu'da düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar(Erkek-Kız) Halter Türkiye birinciliği Müsabakaları Ordu Başpehlivan Recep Kara Spor Salonunda gerçekleşti. 17-20 Nisan 2024 tarihleri arasında düzenlenen müsabakalar 4 gün sürdü. Şampiyonada Düzce'yi temsil eden 40 kiloda Ecmel Cebeci Türkiye Şampiyonu, 49 kiloda Tuğba Kıvıkoğlu Türkiye Şampiyonu, Cemre Topçu Türkiye Şampiyonu, 89 kiloda Yağız Yıldırgan Türkiye Üçüncüsü ve 45 kiloda Emirhan İnce Türkiye oldu. - DÜZCE
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Elazığspor'un tecrübeli kaptanı Mesut Saray, 2005 yılında başladığı futbol kariyerinde 500. maçına Elazığspor formasıyla çıktı. Sapanca Gençlikspor karşısında oynanan müsabaka öncesi kaptan Saray'a 500 yazılı Elazığspor forması takdim edildi.
Afyonkarahisar'da Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı satranç turnuvası sona erdi. Turnuvada 4 farklı kategoride mücadeleler gerçekleşti ve katılan sporcular bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Törenle ödüllendirilen başarılı sporcular tebrik edildi.
İstanbul'da geçen yıl gerçekleştirilen Avrupa Wushu Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Berna Tut, Çin'de yapılacak Wushu Kungfu Dünya Kupası'nda da kürsünün en üst basamağını hedefliyor. Berna Tut, daha önce katıldığı uluslararası organizasyonlarda dünya ikinciliği ve üçüncülüğü, Avrupa şampiyonluğu ve üçüncülüğü ile Dünya Üniversite Yaz Oyunları ikinciliği elde etti.
U19 Elit A Ligi 2.Grup'ta mücadele eden Kayserispor, ligin 21. haftasında evinde Kasımpaşa'yı Arda Kaya ve Mustafa Erdoğan'ın attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Kasımpaşa'nın golünü ise Emirhan Yiğit kaydetti.
Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Antalya'da düzenlenen Dünya Yürüyüş Şampiyonası'nda takım kotası almanın önemini vurgulayarak, Türkiye'nin bu başarıyla şampiyonayı taçlandırdığını söyledi. Organizasyonda 52 ülkeden 431 sporcu mücadele etti ve Türkiye'de en fazla olimpiyat kotası dağıtılan şampiyona oldu. Milli atletler Salih Korkmaz ve Meryem Bekmez, karışık bayrak maraton yarışında Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota almayı başardı.
Gölcük Belediyespor Genç Erkekler Voleybol Takımı, Bolu'da düzenlenen Türkiye çeyrek final maçlarında yarı finale yükseldi. Gölcük Belediyesi, spora verdiği desteklerin meyvelerini alınan başarılar ile toplamaya devam ediyor. Gölcük Belediyespor, şampiyon olarak finallere yükseldi.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Salon Futbolu Bölgesel Lig müsabakalarında DPÜ kadın ve erkek takımı namağlup şampiyon olarak Süper Lig'e yükselme maçlarına katılmaya hak kazandı. Kadın takımı tüm maçlarını kazanarak şampiyon olurken, erkek takımı da yenilgi almadan şampiyonluğa ulaştı.
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