Düzceli sporcular Okul Sporları Halter Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında 5 madalya kazandı

Berna Tut, Çin'de yapılacak Wushu Kungfu Dünya Kupası'nda altın madalya hedefliyor

İstanbul'da geçen yıl gerçekleştirilen Avrupa Wushu Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Berna Tut, Çin'de yapılacak Wushu Kungfu Dünya Kupası'nda da kürsünün en üst basamağını hedefliyor. Berna Tut, daha önce katıldığı uluslararası organizasyonlarda dünya ikinciliği ve üçüncülüğü, Avrupa şampiyonluğu ve üçüncülüğü ile Dünya Üniversite Yaz Oyunları ikinciliği elde etti.