Düzceli Sporculardan Şampiyonluk

Okul Sporları Halter Türkiye Şampiyonası'nda Düzceli sporcular 3 altın ve 1 bronz olmak üzere 4 madalya ile döndü.

Sinop'ta yapılan Okul Sporları Halter Türkiye Şampiyonası'nda Düzceli sporculardan Emirhan İnce 49 kilo sıkletinde Türkiye Şampiyonu, Tuğba Kıvıkoğlu 59 kilo sıkletinde Türkiye Şampiyonu, Ecmel Cebeci 45 kilo sıkletinde Türkiye Şampiyonu ve Muhammet Ali Soğan +89 kilo sıkletinde Türkiye üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı.

Sporcular elde ettikleri bu başarılar sayesinde 3 Türkiye Şampiyonluğu, 1 Türkiye üçüncülüğü ile 3 altın ve 1 bronz madalyayı Düzce'ye kazandırdı. - DÜZCE