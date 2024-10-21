Düzcespor'da Teknik Direktör Değişikliği

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DÜZCE(İHA) – TFF 3 Lig 1. Grup'ta mücadele eden Düzcespor'da teknik direktör Ahmet Yavuz ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Düzcespor, evinde karşılaştığı Karşıyaka'ya 2-1 mağlup olurken, maçın ardından kulüpten yapılan açıklamada teknik ekip değişikliğine gidildiği duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz yönetim kurulu Karşıyaka maçı sonrasında yaptığı değerlendirme sonucu Teknik direktör Ahmet Yavuz ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Ahmet Hocamıza ve ekibine kulübümüze yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür eder kariyerlerinde başarılar dileriz. Ayrıca Başkanımız Mehmet Saygun ve yöneticilerimizin yeni teknik direktör konusunda yaptığı görüşmeler neticesinde yeni hocayla görüşülüp prensip anlaşmasına varıldı. Yeni hoca yarın Düzce'ye gelecek ve kamuoyuna açıklanacak. Detaylar paylaşılacaktır" denildi. - DÜZCE