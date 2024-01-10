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Dzeko, Konyaspor karşısında 29 dakikada hat-trick yaptı - Son Dakika
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Dzeko, Konyaspor karşısında 29 dakikada hat-trick yaptı

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli kaptanı Edin Dzeko, Konyaspor karşısında oynanan maçta 29 dakikada üç gol birden attı. Bu, Dzeko'nun Fenerbahçe kariyerinde ikinci hat-trick'i oldu.

Dzeko, Konyaspor karşısında 29 dakikada hat-trick yaptı
10.01.2024 - 20:53,
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Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli kaptanı Edin Dzeko, Konyaspor karşısında 29 dakikada hat-trick yaptı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16'ncı hafta erteleme karşılaşmasında Konyaspor'u konuk etti. Sarı-lacivertli ekibin kaptanı Edin Dzeko, karşılaşmada 29 dakikada hat-trick yaptı. Konyaspor karşısında 11, 32 ve 40'ıncı dakikalarda fileleri havalandıran tecrübeli santrfor, Fenerbahçe kariyerinde ikinci defa hat-trick yaptı. 37 yaşındaki oyuncu daha önce ligde oynanan Pendikspor karşılaşmasında rakip fileleri 3 defa havalandırmıştı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Dzeko, Konyaspor karşısında 29 dakikada hat-trick yaptı - Son Dakika
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