E.M.T Döğergücü FK, Sosun Birlikspor'u 8-0 yendi! - Son Dakika
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E.M.T Döğergücü FK, Sosun Birlikspor'u 8-0 yendi!

E.M.T Döğergücü FK, Sosun Birlikspor\'u 8-0 yendi!

Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu lideri E.M.T Döğergücü FK, Sosun Birlikspor'u ezici bir skorla mağlup etti.

04.11.2024 16:14
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Kayseri Azmi Şahin 1. Amatör Küme B Grubu lideri E.M.T Döğergücü FK; ligin 5. haftasında oynadığı maçta Sosun Birlikspor'u 8-0 mağlup etti.

Stat: Vali Muammer Güler Stadı

Hakemler: Mustafa Melih Kaya, Mustafa Kalaycı, Caner Kalem

E.M.T Döğergücü FK: İrfan Tiftik, Engin Üçel, Emin Sezer, Kemal Çelik, Abdürrahim Çopur, Samet Dağlı (Metin Yılmaz dk.52), Emirhan Yılmaz (Ömer Akduran dk.65), Gökhan Bıyık (Kadir Yılmaz dk.52), Nathan Y IKwa, Yusuf Kenan Karabulut, Ömer Faruk Kalkan (Samet Demircan dk.52)

Sosun Birlikspor: Mustafa Kökçöl, Bünyamin Yüce, Mustafa Türk (Durmuş Berat dk.55), Ahmet Arsoy, Murat Tahmaz, A.Samet Özdemir, Bünyamin Coşgun, Onur Dökmeci (Ali Beyazıt dk.70), Hasan Enginer (Ahmet Demirezen dk.30), Muhammed Tolga Şahin, Aşkın Okur (Halil İbrahim Erol dk.55)

Goller: Nathan Y Ikwa (dk.11-26-32 ve 50), Yusuf Kenan Karabulut (dk.55-78), Emin Sezer (dk.81), Ömer Akduran (dk.89) (E.M.T Döğergücü FK) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

kayseri, Güncel, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor E.M.T Döğergücü FK, Sosun Birlikspor'u 8-0 yendi! - Son Dakika

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