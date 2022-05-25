Ebrar Karakurt "Hazır mısınız" diyerek duyurdu! Ayakkabı numarası şaşkınlık yarattı - Son Dakika
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Ebrar Karakurt "Hazır mısınız" diyerek duyurdu! Ayakkabı numarası şaşkınlık yarattı

25.05.2022 23:07

İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara'nın formasını giyen Ebrar Karakurt, bir YouTube programına konuk olarak samimi açıklamalarda bulundu. Ayakkabı numarası sorulan milli voleybolcu, "Hazır mısınız? 47 numara" diyerek herkesi şaşkına çevirdi..

Youtube'da "Noluyo Ya" kanalına konuk olan milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Ceyda Kasabalı ile Fırat Albayram'ın sorularını yanıtladı. Oldukça renkli anların yaşandığı programa Ebrar Karakurt'un ayakkabı numarasını açıkladığı an damga vurdu.

Ebrar Karakurt 'Hazır mısınız?' diyerek açıkladı! Ayakkabı numarasını duyanlar kulaklarına inanamadı

"HAZIR MISINIZ?"

Ebrar Karakurt programda Ceyda Kasabalı'nın "Ayak numaran kaç?" sorusuna "Hazır mısınız? 47 numara" diyerek herkesi hayretler içerisinde bıraktı. Karakurt'un bu cevabı üzerine Fırat Albayram, "Benim daha büyük, 48!" diyerek espri yaptı.

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Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ebrar Karakurt 'Hazır mısınız' diyerek duyurdu! Ayakkabı numarası şaşkınlık yarattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ebrar Karakurt "Hazır mısınız" diyerek duyurdu! Ayakkabı numarası şaşkınlık yarattı - Son Dakika
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