Ebrar Karakurt'tan, ''Müslüman olarak sana tahammül etmeye devam ediyoruz'' yorumuna pankartlı cevap - Son Dakika

Ebrar Karakurt'tan, ''Müslüman olarak sana tahammül etmeye devam ediyoruz'' yorumuna pankartlı cevap

Ebrar Karakurt\'tan, \'\'Müslüman olarak sana tahammül etmeye devam ediyoruz\'\' yorumuna pankartlı cevap
Son Güncelleme: 02.09.2023 09:34

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt'un geçtiğimiz günlerde, sosyal medyadan bir kullanıcının, ''Müslüman Türk Milleti olarak sana tahammül etmeye devam ediyoruz...'' yorumuna ''Boş yapma Abdulhamid'' cevabını vermesi çok konuşulmuştu. Karakurt bu kez de ''Boş yapma Abdulhamid'' yazılı pankartla verdiği pozla gündeme geldi.

Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt, sosyal medyada bir kullanıcıyla yaşadığı diyalogla gündeme oturmuştu. Karakurt içinde "Abdulhamid" ismi olan bir kullanıcının kendisine, "Müslüman Türk Milleti olarak sana tahammül etmeye devam ediyoruz..." yorumuna "Boş yapma Abdulhamid" cevabını vermişti. Karakurt o kullanıcı için bu kez de pankart açtı.

140 BİNİ AŞKIN BEĞENİ ALDI

Karakurt'un göz kırpma emojisiyle yaptığı paylaşımda elinde bir pankart tuttuğu ve üzerine "Boş yapma Abdulhamid" yazdığı görüldü. Paylaşım kısa süre içinde 140 binin üzerinde beğeni aldı.

Ebrar Karakurt'tan, 'Müslüman olarak sana tahammül etmeye devam ediyoruz' yorumuna pankartlı cevap
Ebrar Karakurt'tan, 'Müslüman olarak sana tahammül etmeye devam ediyoruz' yorumuna pankartlı cevap

Filenin Sultanları, Ebrar Karakurt, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ebrar Karakurt'tan, ''Müslüman olarak sana tahammül etmeye devam ediyoruz'' yorumuna pankartlı cevap - Son Dakika


Son Dakika
10:19 Galatasaray ve Fenerbahçe açılışı İstanbul'da yapacak! İşte temsilcilerimizin Avrupa fikstürü
10:01 Mustafa Sarıgül'ün ekonomi mesajı verdiği videoda gömleği olay oldu: Kör oldum sayenizde
09:56 Transferin bitmesine saatler kala Beşiktaş, Ersin Destanoğlu'na Fransa'dan gelen teklifi reddetti
09:46 Kılıçdaroğlu'ndan partili başkanlara sitem: 'CHP cami yıktı' dediklerinde verecek cevabınız yok
09:34 Ebrar Karakurt'tan, ''Müslüman olarak sana tahammül etmeye devam ediyoruz'' yorumuna pankartlı cevap
09:13 Nursel Köse, yeni rolü için imaj değiştirdi! Altın diş takılıp göz simetrisiyle oynandı
09:12 Barcelona transferin son gününde Felix ve Cancelo'yu kiralık olarak kadrosuna kattı
08:45 Paris Saint-Germain, Eintracht Frankfurt'tan 90 milyon euro bedelle Muani'yi renklerine bağladı
08:39 Haklarındaki aşk iddiasını yalanlayan Dilan Çiçek Deniz'in "Tanımıyorum" paylaşımına Oğuzhan Koç'tan karşılık gecikmedi
08:02 HDP'li Beştaş'tan Kılıçdaroğlu'na gizli protokol tepkisi: Ümit Özdağ bakan olsun diye mi sana oy verdik?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2023 10:25:50. #1.12#
SON DAKİKA: Ebrar Karakurt'tan, ''Müslüman olarak sana tahammül etmeye devam ediyoruz'' yorumuna pankartlı cevap - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement