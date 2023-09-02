Ebrar Karakurt\'tan, \'\'Müslüman olarak sana tahammül etmeye devam ediyoruz\'\' yorumuna pankartlı cevap

Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt, sosyal medyada bir kullanıcıyla yaşadığı diyalogla gündeme oturmuştu. Karakurt içinde "Abdulhamid" ismi olan bir kullanıcının kendisine, "Müslüman Türk Milleti olarak sana tahammül etmeye devam ediyoruz..." yorumuna "Boş yapma Abdulhamid" cevabını vermişti. Karakurt o kullanıcı için bu kez de pankart açtı.

140 BİNİ AŞKIN BEĞENİ ALDI

Karakurt'un göz kırpma emojisiyle yaptığı paylaşımda elinde bir pankart tuttuğu ve üzerine "Boş yapma Abdulhamid" yazdığı görüldü. Paylaşım kısa süre içinde 140 binin üzerinde beğeni aldı.