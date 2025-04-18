Ebrar Karakurt'un takımına büyük şok! Yaptıkları totem başlarına iş açtı - Son Dakika
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Spor

Ebrar Karakurt'un takımına büyük şok! Yaptıkları totem başlarına iş açtı

Ebrar Karakurt\'un takımına büyük şok! Yaptıkları totem başlarına iş açtı

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un formasını giydiği Rus ekibi Lokomotiv Kaliningrad, Dinamo Ak Bars maçında forma totemi nedeniyle 200 bin Ruble para cezası aldı. Kaliningrad ekibi, serinin üçüncü maçında galibiyet aldığı koyu renk formayı tercih ettiği için bu cezaya çarptırıldı.

18.04.2025 15:20
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Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un formasını giydiği Rus ekibi Lokomotiv Kaliningrad, Dinamo Ak Bars maçındaki forma totemi nedeniyle 200 bin Ruble para cezası aldı.

YAPTIKLARI TOTEM BAŞLARINA İŞ AÇTI

BO Sport'un haberine göre Rusya Kadınlar Voleybol Süper Ligi'nde final serisi dördüncü maçında Dinamo Ak Bars'ı konuk eden Lokomotiv Kalinigrad maça mücadele öncesi kararlaştırılan açık renk formalarla çıkmak yerine galibiyet aldığı koyu renk formayı tercih etti.

Serinin üçüncü maçında galibiyet aldıkları forma olduğu gerekçesi ile böyle bir karara imza atan Lokomotiv Kalinigrad parkeden 3-0 galip ayrıldı ve seriyi 2-2'ye taşıdı. Forma kararına uymayan Lokomotiv Kaliningrad'ın 200 bin Rus Rublesi para cezası aldığı aktarıldı.

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Ebrar Karakurt, Kaliningrad, Voleybol, Rusya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ebrar Karakurt'un takımına büyük şok! Yaptıkları totem başlarına iş açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Seçkin Tataroğlu:
    Milli demeyin şuna 5 8 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    Allahaşkına şu ebrarın düzgün fotosu yok muydu ...bu ne ya 3 3 Yanıtla
  • Kubilay muğlalı:
    Allah aşkına 200 bin ruble bir takımın başına nasıl iş açabilir? Toplasan ve Türk lirasına çevirsen ancak 92 bin lira yapan bir para olduğundan haberi var mı? Haberi yazanın? İyice saçmaladınız artık... 4 0 Yanıtla
  • Kubilay muğlalı:
    Haberi yapanın rublenin değerinden haberi bile yok.... Yaz demişler yazmış :) 2 0 Yanıtla
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