Ebrar Karakurt\'un takımına büyük şok! Yaptıkları totem başlarına iş açtı

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un formasını giydiği Rus ekibi Lokomotiv Kaliningrad, Dinamo Ak Bars maçındaki forma totemi nedeniyle 200 bin Ruble para cezası aldı.

YAPTIKLARI TOTEM BAŞLARINA İŞ AÇTI

BO Sport'un haberine göre Rusya Kadınlar Voleybol Süper Ligi'nde final serisi dördüncü maçında Dinamo Ak Bars'ı konuk eden Lokomotiv Kalinigrad maça mücadele öncesi kararlaştırılan açık renk formalarla çıkmak yerine galibiyet aldığı koyu renk formayı tercih etti.

Serinin üçüncü maçında galibiyet aldıkları forma olduğu gerekçesi ile böyle bir karara imza atan Lokomotiv Kalinigrad parkeden 3-0 galip ayrıldı ve seriyi 2-2'ye taşıdı. Forma kararına uymayan Lokomotiv Kaliningrad'ın 200 bin Rus Rublesi para cezası aldığı aktarıldı.