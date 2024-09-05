Ebru Acer, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Bronz Madalya Kazandı
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda, para masa tenisi kadınlar S11 sınıfında mücadele eden özel milli sporcu Ebru Acer, başarılı performansı ile bronz madalyayı kazanmayı başardı. Bu önemli başarı, spor camiasında büyük bir sevinçle karşılandı ve Ebru'nun azmi ve kararlılığı takdir topladı.
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6.09.2024 07:02:18. #1.12#
SON DAKİKA: Ebru Acer, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Bronz Madalya Kazandı - Son Dakika
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