Ebru Toksöz, Tuz Gölü Ultra Maratonu\'na Hazır

Tekirdağ'da beden eğitimi ve spor öğretmeni 43 yaşındaki Ebru Toksöz, zorlu koşullarıyla dikkati çeken Tuz Gölü'nde düzenlenecek ultra maratonun kadınlar kategorisinde birincilik için mücadele edecek.

Aksaray'ın Eskil ilçesindeki Tuz Gölü'nde 21-23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Runfire Salt Lake Ultra Trail'de farklı kategorilerde yarışlar düzenlenecek.

Toksöz, yarışacağı 100 mil kategorisi için yüksek sıcaklık, gece ve gündüz arasındaki değişen koşullar ile parkurun zorluklarına uyum sağlamak için hazırlıklarını günün farklı saatlerinde sürdürüyor.

Geçen yıldan bu yana 100 kilometrenin üzerindeki yarışlara hazırlanan Toksöz, bu süreçte Uludağ Ultra ve Kaçkar Ultra gibi organizasyonlarda mücadele ederek uzun mesafe deneyimini artırdı.

Bu yaz antrenmanlarının tamamını Tuz Gölü'ndeki yarışa yönelik planlayan Toksöz, fiziksel dayanıklılığın yanı sıra mental gücün de ön plana çıkacağı parkuru 22 saatin altında tamamlayarak kadınlar kategorisinde birinci olmayı hedefliyor.

Toksöz, AA muhabirine, ilk kez katılacağı organizasyon için uzun süredir yoğun şekilde hazırlandığını söyledi.

Tuz Gölü'ndeki parkurun diğer ultra maratonlardan farklı özelliklere sahip olduğunu belirten Toksöz, "Herkesin cesaret edebildiği bir parkur değil. Hem sıcaklık hem de parkur şartları oldukça zorlayıcı." dedi.

Bembeyaz tuz havzasında, yüksek sıcaklık ve sessizlik içerisinde mücadele etmenin kendisi için farklı bir deneyim olacağını anlatan Toksöz, yarışta güçlü rakiplerle karşılaşacağını dile getirdi.

Kadınlar kategorisinde zirveyi hedeflediğini vurgulayan Toksöz, şöyle devam etti:

"Bu yıl tanıdığım ve çok iyi koşan yarışmacılar var. O yüzden çekişmeli bir yarış olacak. Kadınlar kategorisinde birinci olmak istiyorum. Parkuru 22 saatin altında bitirmeyi hedefliyorum. Herhangi bir aksilik yaşamazsam güzel bir dereceyle tamamlamak istiyorum."

"Mental olarak güçlü kalmak çok önemli"

Uzun mesafeli yarışlarda fiziksel hazırlığın tek başına yeterli olmadığını belirten Toksöz, Tuz Gölü'nün kendine özgü atmosferinin sporcuları mental açıdan da zorlayacağını ifade etti.

Yarışın gece başlayacak olmasının heyecanını artırdığını dile getiren Toksöz, "Uzun mesafelerde birçok değişken var. Tuz Gölü çok farklı bir atmosfere sahip. Tamamen sessizlik hakim. İnsan, araç ve bina yok. Bembeyaz Tuz Gölü havzası, gökyüzü ve aşırı sıcak var. Yarışın gece başlayacak olması da heyecan verici. Antrenman olarak güçlü olmak yeterli değil, bu yarışta mental olarak güçlü kalmak çok önemli." diye konuştu.

Toksöz, uzun süredir hazırlandığı mücadeleyi en iyi dereceyle tamamlayarak kadınlar kategorisinde birincilik kürsüsüne çıkmak istediğini kaydetti.