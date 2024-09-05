Ecem Taşın Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Bronz Madalya Kazandı
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda kadınlar 48 kilo J1 kategorisinde Ecem Taşın Çavdar, güçlü rakiplerini geride bırakarak bronz madalya kazandı. Bu başarı, Çavdar'ın özverili çalışmasının ve azminin bir sonucudur. Ecem, Türkiye'yi uluslararası arenada gururlandırarak büyük bir başarı hikayesi yazdı.
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6.09.2024 06:34:06. #1.13#
SON DAKİKA: Ecem Taşın Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Bronz Madalya Kazandı - Son Dakika
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