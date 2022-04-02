Eczacıbaşı Dynavit: 0-3 - Son Dakika

SALON: Bolu Karaçayır

HAKEMLER: Yasin Okumuş, Serap Kuka

BOLU BELEDİYESPOR: Ece, İdil Naz, Dilara, Aneta, Özlem, Olena, Çağla, Ruban, Şeyma, Calderon, Ceren, Dilara, BurcuECZACIBAŞI DYNAVİT: Simge, Tijana, Beyza, Merve, Saliha, Hande, Yasemin, Maja, Elif, Adams, Gözde, Laura, Fatma, SelinSETLER: 14-25, 17-25, 9-25SÜRE: 63 Dakika (20, 23, 21)

Misli.com Sultanlar Ligi'nde Bolu Belediyespor, evinde Eczacıbaşı Dynavit'e 3-0 mağlup oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Eczacıbaşı Dynavit, ilk seti 25-14'lük skorla önde tamamladı. 2'nci sette de üstün bir oyun ortaya koyan konuk ekip, seti 25-17'lik skorla alarak durumu 2-0'a getirdi. Eczacıbaşı, son seti de 25-9'luk skorla üstün tamamlayarak maçı 3-0'lık galibiyetle noktaladı.

- Bolu