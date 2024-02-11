Eczacıbaşı Dynavit, Beşiktaş Ayos\'u 3-0 mağlup etti

Vodafone Sultanlar Ligi 20. hafta karşılaşmasında, deplasmanda Beşiktaş Ayos ile karşılaşan Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 25-23, 17-25 ve 25-8'lik set skorlarıyla 3-0 mağlup etti.
Ev sahibi ekip üstünlüğüyle başlayan karşılaşmanın ilk setinde, turuncu beyazlılar set sonunda kaptan Tijana Boskovic'in etkili servisleriyle skoru eşitledi ve seti 25-23 kazandı. Çekişmeli rallilere sahne olan karşılaşmanın ikinci setinde etkili oyununu sürdüren turuncu beyazlılar, 17-25 kazanarak durumu 2-0'a getirdi. Turuncu beyazlıların 6-0'lık üstünlüğüyle başlayan son sette, rakibi arasındaki farkı bir an olsun kapatmayan Eczacıbaşı Dynavit, seti 25-8, maçı da 3-0 kazandı.
Aldığı 20 sayıyla kaptan Tijana Boskovic, karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Kanadalı smaçör Alexa Gray, karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Aldığı 16 sayıyla Kanadalı smaçör Alexa Gray, galibiyetin kazanılmasında önemli rol oynadı. Eczacıbaşı Dynavit'li oyuncular, 10 servis ve 5 blok sayısı elde etti.
Karşılaşma sonrası görüşlerini aktaran tecrübeli pasör Naz Aydemir Akyol, "İlk set skor olarak biraz geriden geldik. Çok güzel bir seri yakalarken iyi bir mücadele verdiğimizi düşünüyorum. Bugün özellikle blok defansta çok iyiydik. Zorlu bir dönemde olduğumuzun bilincindeyiz. Bu dönemi iyi geçirmek için de çabalıyoruz" diye konuştu.
Salon: TVF Burhan Felek Vestel Spor Salonu
Beşiktaş Ayos: Çağla, Salas, Bengisu, Brakocevic, İdil Naz, Maglio, Gizem (L), Ecem, Pelin, Hilal, Bahar.
Eczacıbaşı Dynavit: Voronkova, Jack-Kısal, Naz, Gray, Beyza, Boskovic, Simge (L), Yaprak, Elif, Hande.
Setler: 0-3 (23-25,17-25, 8-25)
Süre: 73 dakika (29,24,20) - İSTANBUL
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