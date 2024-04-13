Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet\'i mağlup ederek final serisinde durumu 1-1\'e getirdi

Sultanlar Ligi play-off final serisinin ikinci mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Fenerbahçe Opet'i 21-25, 22-25, 14-25, 25-14 ve 15-9'luk setlerle 3-2 yenerek final serisinde durumu 1-1'e getirdi.
Salon: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Tuncay Sevim
Fenerbahçe Opet: de Souza, Eda, Drca, Fedorovtseva, Aslı, Vargas, Gizem (L), Meliha, Buse, Fetisova
Eczacıbaşı Dynavit: Jack-Kısal, Elif, Hande, Stevanovic, Boskovic, Voronkova, Simge (L), Naz, Beyza, Aybüke
Setler: 25-21, 22-25, 25-14, 14-25, 9-15
Süre: 116 dakika (26,29,22,23,16) - İSTANBUL
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Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.
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