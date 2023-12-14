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Eczacıbaşı Dynavit, Gerdau Minas'ı 3-0 mağlup etti - Son Dakika
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Eczacıbaşı Dynavit, Gerdau Minas'ı 3-0 mağlup etti

Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası A Grubu ilk maçında Brezilya ekibi Gerdau Minas'ı 25-19, 25-11 ve 25-18'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Eczacıbaşı Dynavit, Gerdau Minas\'ı 3-0 mağlup etti
14.12.2023 - 15:56,
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Gerdau Minas: 3-0

İSTANBUL,

SALON: Dragon Sports Center

HAKEMLER:  Ziling Wang, Joo-Hee Kang

ECZACIBAŞI DYNAVIT: Hande, Jack-Kısal, Naz, Voronkova, Stevanovic, Boskovic (Simge, Yaprak, Elif, Gray, Beyza, Czyrnianska)

GERDAU MINAS: Pri Daroit, Kudiess, Tomazoni, Pena Isabel, Thaisa, Nascimento (Nyeme)

SETLER: 25-19, 25-11, 25-18

SÜRE: 72 dakika

Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası A Grubu ilk maçında Brezilya ekibi Gerdau Minas'ı 25-19, 25-11 ve 25-18'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Eczacıbaşı, Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonadaki ilk maçında Gerdau Minas takımını 3-0 yendi. Turuncu-beyazlılar, A Grubu'ndaki ikinci ve son maçında yarın TSİ 14.30'da Çin'in Tianjin Bohai Bank takımıyla karşılaşacak.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Eczacıbaşı Dynavit, Gerdau Minas'ı 3-0 mağlup etti - Son Dakika
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