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Eczacıbaşı Dynavit, Karayolları'nı 3-0 Yendi - Son Dakika
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Spor

Eczacıbaşı Dynavit, Karayolları'nı 3-0 Yendi

Eczacıbaşı Dynavit, Karayolları\'nı 3-0 Yendi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Karayolları takımını 25-22, 25-11, 25-17'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Maç 72 dakika sürdü.

04.02.2024 15:51
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Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Caner Çildir, Uğur Ateş

Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak Erkek, Beyza Arıcı, Voronkova, Hande Baladın, Stevanovic, Naz Aydemir Akyol ( Simge Aköz, Tuna Aybüke Özel, Yasemin Yıldırım)

Karayolları: Strunjak, Dilay Özdemir, Ezgi Arslan, Ceren Baysal, Rahimova, Eylül Durgun (Alara Altundağ, Selin Nevruz, Elif Boran, Leban, Buse Özden, Sıla Saraçbaş)

Setler: 25-22, 25-11, 25-17

Süre: 72 dakika (28, 21, 23)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Karayolları'nı 3-0 yendi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Eczacıbaşı Dynavit, Karayolları'nı 3-0 Yendi - Son Dakika
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