Eczacıbaşı Dynavit, Savino Del Bene Scandicci'ye konuk oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Eczacıbaşı Dynavit, Savino Del Bene Scandicci'ye konuk oluyor

Eczacıbaşı Dynavit, Savino Del Bene Scandicci\'ye konuk oluyor

CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Eczacıbaşı Dynavit, İtalyan temsilci Savino Del Bene Scandicci'ye konuk olacak. İlk maçta takım kaptanlarından libero Simge Aköz, etkili performansıyla maçın en değerli oyuncusu seçilmişti. Mücadele, Red Bull TV'den şifresiz ve naklen yayınlanacak.

27.02.2024 13:25  Güncelleme: 13:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eczacıbaşı Dynavit, çeyrek finalin rövanşında İtalyan temsilci Savino Del Bene Scandicci'ye konuk oluyor.

CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Eczacıbaşı Dynavit, İtalyan temsilci Savino Del Bene Scandicci'ye 28 Şubat, Çarşamba günü Palazzetto dello Sport Salonu'nda saat 22.00'de konuk oluyor. Turuncu beyazlılar çeyrek final ilk maçında rakibini kendi evinde zorlu maçta 3-2 mağlup etmişti, Maçta takım kaptanlarından libero Simge Aköz, etkili performansı ve

savunmasıyla yıldızlaşarak maçın en değerli oyuncusu seçilmişti. Mücadele, Red Bull TV'den şifresiz ve naklen yayınlanacak. Eczacıbaşı Dynavit'in efsane kaptanlarından Esra Gümüş Kırıcı, yorumcu olarak görev yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Simge Aköz, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Eczacıbaşı Dynavit, Savino Del Bene Scandicci'ye konuk oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 13:55:40. #1.11#
SON DAKİKA: Eczacıbaşı Dynavit, Savino Del Bene Scandicci'ye konuk oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement