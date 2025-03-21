Eczacıbaşı Dynavit V. Bank\'a Yenildi

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 26. haftasında V. Bank'ı ağırlayan Eczacıbaşı Dynavit, rakibine 20-25, 20-25 ve 21-25'lik skorlarla 3-0 mağlup oldu.
Salon: İBB Cebeci Spor Kompleksi
Hakemler: Burhan İlhan, Mehmet Gül
Eczacıbaşı Dynavit: Hande, Rettke, Boskovic, Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Simge (L), Beyza, Boden, Naz, Nicoletti
V. Bank: Cansu, Markova, Zehra, Van Ryk, Bosetti, Deniz, Aylin (L), Frantti, Derya, Xinyue, Ayça (L)
Setler: 20-25, 20-25, 21-25
Süre: 82 dakika (27, 25, 30) - İSTANBUL
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