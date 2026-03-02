Eczacıbaşı Dynavit Yarı Finale Yükseldi

Eczacıbaşı Dynavit, AXA Sigorta Kadınlar Kupa Volley çeyrek final karşılaşmasında Göztepe'yi 3-0 mağlup ederek kupada yarı finale yükseldi.
Eczacıbaşı Dynavit, Kadınlar Kupa Volley çeyrek final maçında Göztepe'yi konuk etti. İlk seti 25-21 kazanan turuncu-beyazlılar, ikinci seti 25-16, son seti de 25-22'lik skorlarla kazanarak mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.
Aldığı 20 sayıyla Magdalena Stysiak karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Sinead Jack-Kısal ise kaydettiği 13 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Eczacıbaşı Dynavit'li oyuncular toplamda 10 blok ve 4 servis sayısı elde etti.
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Erol Akbulut, Tuncay Sevim
Eczacıbaşı Dynavit: Meliha, Jack-Kısal, Dilay, Ebrar, Maglio, Stysiak, Aybüke (L), Yaprak, Boden, Elif
Göztepe: Emine, Nazlı Eda, Hollock, Haneline, Atkinson, Ezgi, Bihter (L), Rotar, Nur Sevil, Hande Naz
Setler: 25-21, 25-16, 25-22
Süre: 86 dakika (31, 26, 29) - İSTANBUL
