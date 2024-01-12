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Eczacıbaşı Dynavit, Yasemin Güveli ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Eczacıbaşı Dynavit, Yasemin Güveli ile yollarını ayırdı

Eczacıbaşı Dynavit, orta oyuncusu Yasemin Güveli ile ortak anlaşmaya varılarak yolların ayrıldığını açıkladı. Güveli, kulübün altyapısında yetişmiş ve birçok başarıya imza atmıştır. Kulüp, Yasemin Güveli'ye teşekkür ederek kariyerinde başarılar diledi.

Eczacıbaşı Dynavit, Yasemin Güveli ile yollarını ayırdı
12.01.2024 - 15:38,  Güncelleme: 15:41
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Eczacıbaşı Dynavit, orta oyuncusu Yasemin Güveli ile ortak anlaşmaya varılarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Eczacıbaşı Dynavit, 2013 yılında altyapısına kazandırdığı, altyapıda oynadığı yıllarda kulübün Yıldız ve Genç Takım Türkiye şampiyonluklarında rol oynayan ve 2017-2018 sezonunda A Takım'a yükselerek turuncu-beyazlı formayla 1 CEV Kupası şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu, 1 Spor Toto Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu, 1 Dünya Kulüpler Şampiyonası ikinciliği, 1 CEV Şampiyonlar Ligi ikinciliği ve 1 Dünya Kulüpler Şampiyonası üçüncülüğü kazanılmasında katkıları olan orta oyuncusu Yasemin Güveli'ye teşekkür etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün yetiştirdiği önemli değerlerden biri olan Yasemin Güveli ile ortak anlaşmaya varılarak, kariyerine yeni bir yapı altında devamına karar verilmiştir. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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