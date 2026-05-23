Eczacıbaşı Genç Kızlar Voleybol Şampiyonu

Tokat'ta düzenlenen Genç Kızlar Türkiye Voleybol Şampiyonası'nda Eczacıbaşı, birinci oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre final maçında VakıfBank'ı 25-18, 23-25, 25-13 ve 25-18'lik setlerle 3-1 yenen Eczacıbaşı, şampiyonluğa ulaştı.

Şampiyonada Beşiktaş'ı 25-11, 25-16 ve 25-23'lük setlerle 3-0 mağlup eden Nilüfer Belediyespor ise üçüncü sırayı aldı.

Karşılaşmaların ardından düzenlenen törende dereceye giren takımlara madalya, kupa ve ödülleri Tokat Valisi Abdullah Köklü, Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Yılmaz, Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eger takdim etti.