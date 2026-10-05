Eczacıbaşı kaptanı Simge Aköz, 5 kupada şampiyonluğa inandığını söyledi - Son Dakika
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Eczacıbaşı kaptanı Simge Aköz, 5 kupada şampiyonluğa inandığını söyledi

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Eczacıbaşı kaptanı Simge Aköz, 5 kulvarda da şampiyonluk hedeflediklerini belirterek mücadeleci ve dirençli bir oyun sergilemek istediklerini söyledi. VakıfBank ile yarın oynanacak Şampiyonlar Kupası öncesi enerji ve uyumun belirleyici olacağını vurguladı.

Eczacıbaşı Peron İstanbul Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Simge Aköz, yeni sezonda mücadeleci ve dirençli bir oyun ortaya koymak istediklerini belirterek mücadele edecekleri 5 kulvarda da şampiyonluk hedeflediklerini söyledi.

Simge Aköz, yeni sezon hedefleri, turuncu-beyazlı ekibin oyun karakteri ve mücadele edecekleri kulvarlara ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Sahada son topa kadar mücadele eden ve hiçbir zaman pes etmeyen bir takım olmak istediklerini belirten milli voleybolcu, "İyi gününde de kötü gününde de birbirine destek olan ve sezonu iyi bir şekilde bitirmeyi amaçlayan bir Eczacıbaşı olacak. İyi bir voleybol izletmek istiyoruz. Kulüp kültürü olarak bu anlayışa adapte olmaya ve yeni oyuncularımızı da bu kültüre adapte etmeye çalışıyoruz. Mücadeleyi seven ve dirençli bir takım görmeniz çok olası." ifadelerini kullandı.

"Önceliğimiz sahada yaratacağımız kimya olacak"

Kadro kalitesinin başarı için tek başına yeterli olmayacağının altını çizen Simge Aköz, takım içindeki enerji ve uyumun belirleyici olacağını vurguladı.

Güçlü bir takım birlikteliği oluşturmaları gerektiğini aktaran deneyimli libero, "İyi isimlerin sadece kağıt üzerinde ya da sahada bir arada olması yeterli değil. Burada fark yaratacak unsurun oluşturacağımız enerji ve takımdaşlık olduğunu düşünüyorum. Beş kupada birden yarışıyoruz ve hepsine de talibiz. Önceliğimiz sahada yaratacağımız kimya olacak. En başta yapmak istediğimiz şey; kırılgan olmayan, çok dirayetli ve sahada her şeyini ortaya koyan bir takım olmak." şeklinde konuştu.

"5 kupada da şampiyon olacak güce sahibiz"

Simge Aköz, 2026-2027 sezonunda mücadele edecekleri 5 kulvarda da şampiyonluğa ulaşacak güce sahip olduklarını kaydetti.

VakıfBank ile yarın yapacakları Şampiyonlar Kupası maçını hatırlatan ve sezona kupayla başlamanın önemine değinen milli voleybolcu, "Burada yapmak istediğimiz şey, Şampiyonlar Kupası'ndan ziyade sezonun ilerleyen aylarında çok daha birlikte hareket eden, kendine çok daha fazla güvenen bir takım oluşturmak. Şampiyonlar Kupası da bunun önemli adımlarından biri olacak. Tabii ki her şeyi kazanmak hepimizin hayali. 5 kupada da şampiyon olabileceğimize inanıyorum. Bunun için gereken güce de sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
Vakıflar BankasıSimge AközEnerjiSporSon Dakika

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