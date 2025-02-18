Eda Nur Tulum\'dan Balkan Şampiyonası\'nda Başarı

Spor

Sırbistan'da düzenlenen Balkan Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası'na Eskişehir'den katılım sağlayan Eda Nur Tulum, yarışmalarda bir 3'üncülük ve bir 4'üncülük elde etti.

Şampiyona, 15 Şubat tarihinde Sirbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirildi. Organizasyona Eskişehir'den Eda Nur Tulum katılım sağladı. 4x400 metrede bayrak takımı olarak 3'üncü olan Tulum, 400 metre bireyselde yarışı 4'üncü olarak tamamladı. - ESKİŞEHİR