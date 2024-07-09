Edin Terzic, Altınordu'yu ziyaret etti - Son Dakika
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Spor

Edin Terzic, Altınordu'yu ziyaret etti

Borussia Dortmund'un eski teknik direktörü Edin Terzic, TFF 2. Lig takımlarından Altınordu'yu ziyaret etti. Terzic, Altınordu FK Teknik Direktörü Olcay Şahan ve Başkan Seyit Mehmet Özkan ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu. Terzic, Dortmund ile elde ettiği başarılarından sonra Altınordu'nun genç takımının da başarısını kutladı.

09.07.2024 13:34
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Borussia Dortmund ile büyük başarılara imza atan Edin Terzic, TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu'yu ziyaret etti. Başkan Seyit Mehmet Özkan ve Altınordu FK Teknik Direktörü Olcay Şahan ile bir araya gelen deneyimli teknik adam, görüş alışverişinde bulundu.

Alman ekibi Borussia Dortmund ile 2021'de Almanya Kupası'nı kazanan Terzic, 2022-23 sezonunda lig şampiyonluğunu son haftada Bayern Münih'e kaptırmıştı. Deneyimli teknik adam yönetiminde geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi finaline çıkan Alman ekibi, Real Madrid'e 2-0 mağlup olmuştu.

Altınordu U-11 Takımı İzmir birincisi

Öte yandan Altınordu U11 Takımı, U11 İzmir Ligi 1. Grup birinci olarak tamamladı. Altınordu'nun gençleri, ligin bitimine bir hafta kala öncesinde Göztepe'yi 1-0 mağlup ettikleri maçla ligi lider bitirmeyi garantiledi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Edin Terzic, Altınordu'yu ziyaret etti - Son Dakika

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