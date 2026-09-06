Edirne'de 1071 sporcunun katıldığı maratonda 5, 10 ve 21 km parkurlarında mücadele edildi - Son Dakika
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Edirne'de 1071 sporcunun katıldığı maratonda 5, 10 ve 21 km parkurlarında mücadele edildi

Edirne\'de 1071 sporcunun katıldığı maratonda 5, 10 ve 21 km parkurlarında mücadele edildi
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16 ülkeden 1071 sporcu, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla Edirne'de düzenlenen 11. Uluslararası Maraton'da yarıştı. Selimiye Meydanı'ndan start alan sporcular, 5, 10 ve 21 kilometrelik parkurlarda mücadele ederken; 80 yaşındaki Ahmet Poyraz 10 kilometreyi hiç durmadan koşarak dikkat çekti.

16 ülkeden 1071 sporcunun katıldığı 11. Uluslararası Edirne Maratonu'nda sporcular, Selimiye Meydanı'nda müzik eşliğinde eğlenerek başladıkları yarışta farklı parkurlarda kıyasıya mücadele etti.

Edirne'de Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 11. Uluslararası Edirne Maratonu, 16 ülkeden 1071 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Selimiye Meydanı'ndan start alan sporcular, 5, 10 ve 21 kilometrelik parkurlarda ter döktü.

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen maratonda, yarış öncesi Selimiye Meydanı'nda renkli görüntüler oluştu. Müzik eşliğinde dans eden sporcular, start öncesi doyasıya eğlenirken, daha sonra aynı coşkuyla parkura çıktı. Bazı sporcular koşuya çocukları ve eşleriyle katılırken, 80 yaşındaki sporcular da gençlerle birlikte yarış heyecanı yaşadı.

Sporcular hem koştu hem oynadı

Start öncesinde müzik eşliğinde dans ederek eğlenen sporcuların neşesi yarış boyunca da devam etti. Kimi sporcular parkurda arkadaşlarıyla sohbet ederek ilerlerken, kimi ise tempolu koşusuyla dikkat çekti. Farklı yaş gruplarından sporcuların aynı parkurda buluşması maratona renk kattı.

21 kilometrelik parkurda sporcular Tunca ve Meriç köprülerinden geçerek Karaağaç Mahallesi ile Pazarkule Sınır Kapısı güzergahını takip etti ve aynı güzergahı geri dönerek finiş noktasına ulaştı.

21 kilometrede kadınlarda Yunan atlet Pelagia Diamantaki 1.41.51'lik, erkeklerde Ümit Er ise 1.16.48'lik derecesiyle birinci oldu. 10 kilometrede kadınlarda Derya Köse 39.42, erkeklerde Nuh Aşçı 36.26'lık derecesiyle ilk sırada yer aldı.

Önder Akdağ: "1071 sporcu start aldı"

Organizasyona ilişkin konuşan Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Önder Akdağ, 1071 sporcu ile Malazgirt Zaferi'ne gönderme yapmak istediklerini belirterek, "Hem 31 Ağustos vardı hem de 1071 Malazgirt Zaferi'nin Türklere açıldığı yıl dönümü olduğu için 1071 sporcuda kayıtları kapatarak Malazgirt Zaferi'ne de atıfta bulunmak istedik. O yüzden 1071 sporcu start aldı. Coşkulu bir şekilde sporcular ile yarışlar sona erdi" dedi.

Ahmet Poyraz: "Gençler yürüyor ama ben koşuyorum"

Yarışa katılan 80 yaşındaki Ahmet Poyraz, 10 kilometrelik parkuru hiç durmadan koştuğunu belirterek, "10 kilometreyi hiç durmadan koştum. Baktım gençler yürüyor ama ben koşuyorum. Nasıl genç bunlar" diye konuştu.

76 yaşındaki Emrullah Bayraktar ise sporu hayatının bir parçası haline getirdiğini ifade ederek, "Yürüyüşler ve koşu yapıyorum. Haftada en az iki kez antrenmanım var. Motive oluyorum ve iyi dereceler de alıyorum. Bizim yaşlarda olanların sayısının artmasını isterim" şeklinde konuştu.

Koşunun tamamlanmasının ardından dereceye giren sporculara madalya ve hediyeleri verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Edirne'de 1071 sporcunun katıldığı maratonda 5, 10 ve 21 km parkurlarında mücadele edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de 1071 sporcunun katıldığı maratonda 5, 10 ve 21 km parkurlarında mücadele edildi - Son Dakika
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