Edirne'de Paletli Yüzme Şampiyonası Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'de Paletli Yüzme Şampiyonası Tamamlandı

Edirne\'de Paletli Yüzme Şampiyonası Tamamlandı
05.05.2026 20:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Şampiyonası'nda 5 rekor kırıldı, sporcular madalyalarını aldı.

Paletli Yüzme Bireysel Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri Edirne'de tamamlandı.

Edirne Olimpik Yüzme Havuzundaki organizasyonda genç yüzücüler, 5 Türkiye rekoru kırdı.

Kırklareli Gençlik Spor Kulübü sporcusu Derin Çelikkanat, 03: 58.55'lik derecesiyle 400 metre çift palet C ve B kategorilerinde Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Çelikkanat, 200 metre çift palet C kategorisinde 01: 53.27'lik derecesiyle Türkiye rekoru kırdı.

Tenis Yüzme Kayak Spor Kulübü sporcusu Kaan Hüseyin Şen, 500 metre çift palet B kategorisinde 19.18'lik dereceyle rekorunu elde etti.

Bahçelievler Belediye Spor Kulübü'nden Adasu Ramazanoğlu ise 200 metre tüplü A kategorisinde 01: 31.95'lik derecesini Türkiye rekoru olarak kayıtlara geçirdi.

Şampiyona 200 metre su üstü ve 100 metre çift palet kategorisindeki yarışların ardından sona erdi.

Dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Edirne'de Paletli Yüzme Şampiyonası Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Bir çocuk babası yabancı uyruklu şahıs evinde ölü bulundu Bir çocuk babası yabancı uyruklu şahıs evinde ölü bulundu
Sarraflık yapan kişi 100 kg altınla kayıplara karıştı Sarraflık yapan kişi 100 kg altınla kayıplara karıştı
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti

21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
20:56
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
20:56
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 22:29:16. #7.13#
SON DAKİKA: Edirne'de Paletli Yüzme Şampiyonası Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.