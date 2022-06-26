Bu hafta Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin de başlayacağını vurgulayan Akdağ, tüm güreş severleri Edirne'de Kırkpınar'ı izlemeye ve yağlı güreş coşkusu yaşamaya davet etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Edirne'de 'Selimiye Farkındalık Koşusu' düzenlendi - Son Dakika

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