Edirne'de Spor Projeleri Başarıyla Devam Ediyor - Son Dakika
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Edirne'de Spor Projeleri Başarıyla Devam Ediyor

Edirne\'de Spor Projeleri Başarıyla Devam Ediyor
18.06.2026 13:31
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Vali Sezer, çocukların kötü alışkanlıklardan korunması için spor projelerinin başarıyla sürdüğünü açıkladı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, çocukların ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması amacıyla yürütülen Okuldan Spora ve Mahalle Ligi projelerinin başarıyla sürdüğünü söyledi.

Sezer, Şükrüpaşa Atletizm Sahası'nda düzenlenen Mahalle Ligi Küçükler Futbol Turnuvası final programında yaptığı konuşmada, projelerin 3 yıldır devam ettiğini belirtti.

Vali Sezer, gençlere ve çocuklara sahip çıkmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında yaklaşık 15 bin öğrencinin tüm malzemelerinin karşılanarak, evlerinden alınarak haftanın üç günü spor tesislerine taşındığını ifade etti.

Projeyle öğrencilerin hem eğitim hayatlarında hem de sosyal yaşamlarında başarılı bireyler olarak yetişmelerini hedeflediklerini vurgulayan Sezer, şöyle konuştu:

"Bugün yine Yaz Ligi'nin finalini gerçekleştirdik. Geldiğimiz noktada 14 bin 940 evladımızın Okuldan Spora ve Mahalle Ligi projelerine katıldığını, salon ve saha sporlarında branş sahibi olduğunu görüyoruz. Sayın bakanımızın destekleriyle örnek bir proje olarak devam ediyor."

Projelerin çocukların ve gençlerin kötü alışkanlıklardan ve bağımlılıklardan uzak tutulması açısından önemli katkılar sağladığını dile getiren Sezer, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Mahalle Ligi Küçükler Futbol Turnuvası'nda dereceye giren takımlara madalya ve kupaları Vali Sezer, Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak ile İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aliresioğlu tarafından verildi.

Kaynak: AA

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