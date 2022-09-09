Saros Körfezi 9. Dağ Bisikleti Festivali başladı - Son Dakika
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Saros Körfezi 9. Dağ Bisikleti Festivali başladı

09.09.2022 15:50
Saros Körfezi 9. Dağ Bisikleti Festivali başladı

Edirne'nin Keşan ilçesinde Keşan Belediyesi ve Keşan Doğa, Çevre ve Kültür Derneği iş birliğinde bu yıl "Bisikletli Ölümleri Dursun" sloganıyla düzenlenen Saros Körfezi 9. Dağ Bisikleti Festivali, açılış programıyla başladı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde Keşan Belediyesi ve Keşan Doğa, Çevre ve Kültür Derneği iş birliğinde bu yıl "Bisikletli Ölümleri Dursun" sloganıyla düzenlenen Saros Körfezi 9. Dağ Bisikleti Festivali, açılış programıyla başladı.

Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'nde yurt içi ve yurt dışından gelen bisikletlilerin katılımıyla gerçekleşen programda konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Nehir Girgin, geniş katılımlı bir festival düzenlendiğini belirtti.

Girgin, geleneksel hale gelen festivalin bisiklet ve doğa sporlarına olan ilgiyi artırdığını dile getirdi.

Bölgede bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için belediye olarak çalışmalar yaptıklarını belirten Girgin, "Bir çevre, spor ve kültür şehri oluşturma vizyonumuzda omuz omuza durmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Şimdi muhteşem bir festival bizleri bekliyor. Emek veren herkesi kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Keşan Doğa, Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Metin Eşme ise doğayla iç içe bir organizasyon gerçekleştirildiğini ifade etti.

Festivale yurt içi ve yurt dışından gelen yaklaşık 300 bisikletlinin katıldığını belirten Eşme, emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılış programının ardından ilk gün etabı kapsamında 130 kilometrelik tur için bisikletliler, pedal çevirmeye başladı.

Festival, 11 Eylül'de sona erecek.

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Kaynak: AA

Saros Körfezi, Edirne, Keşan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Saros Körfezi 9. Dağ Bisikleti Festivali başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Saros Körfezi 9. Dağ Bisikleti Festivali başladı - Son Dakika
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