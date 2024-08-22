Spor

Edirneli sporcu Eren Baki Doğan, Bisiklet Milli Takımı'na seçildi.

Edirne Bisiklet Spor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Doğan bu sezonda düzenlenen yarışlarda aldığı dereceler doğrultusunda milli takıma katılmaya hak kazandı.

Sporcu ilk olarak 24 Ağustos'ta Grand Prix Soğanlı (1.2) yarışında milli formayı giyecek.

Bu yarıştan bir gün sonra 25 Ağustos'ta düzenlenecek Grand Prix Kayseri (1.2) etabında yarışacak Doğan, 2 yarışı da tamamladıktan sonra milli takım kafilesi ile 30 Ağustos - 2 Eylül'te düzenlenecek Tour Of Routhe Salvation (2.2) yarışına katılacak.

Doğan, Tour Of Routhe Salvation (2.2) yarışında 4 gün 4 etap şeklinde Samsun'da başlayan ve Ankara'da finiş görecek şekilde yarışacak.