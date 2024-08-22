Edirneli Sporcu Eren Baki Doğan, Bisiklet Milli Takımı'na Seçildi - Son Dakika
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Edirneli Sporcu Eren Baki Doğan, Bisiklet Milli Takımı'na Seçildi

Edirneli Sporcu Eren Baki Doğan, Bisiklet Milli Takımı\'na Seçildi

Edirne Bisiklet Spor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Eren Baki Doğan, aldığı derecelerle milli takıma seçildi. Doğan, Grand Prix Soğanlı ve Grand Prix Kayseri yarışlarının ardından Tour Of Routhe Salvation yarışına katılacak.

22.08.2024 15:50
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Edirneli sporcu Eren Baki Doğan, Bisiklet Milli Takımı'na seçildi.

Edirne Bisiklet Spor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Doğan bu sezonda düzenlenen yarışlarda aldığı dereceler doğrultusunda milli takıma katılmaya hak kazandı.

Sporcu ilk olarak 24 Ağustos'ta Grand Prix Soğanlı (1.2) yarışında milli formayı giyecek.

Bu yarıştan bir gün sonra 25 Ağustos'ta düzenlenecek Grand Prix Kayseri (1.2) etabında yarışacak Doğan, 2 yarışı da tamamladıktan sonra milli takım kafilesi ile 30 Ağustos - 2 Eylül'te düzenlenecek Tour Of Routhe Salvation (2.2) yarışına katılacak.

Doğan, Tour Of Routhe Salvation (2.2) yarışında 4 gün 4 etap şeklinde Samsun'da başlayan ve Ankara'da finiş görecek şekilde yarışacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Edirneli Sporcu Eren Baki Doğan, Bisiklet Milli Takımı'na Seçildi - Son Dakika

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