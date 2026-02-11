Ediz Gürel, Van Foreest'e İlk Oyunu Kaybetti - Son Dakika
Ediz Gürel, Van Foreest'e İlk Oyunu Kaybetti

Ediz Gürel, Van Foreest\'e İlk Oyunu Kaybetti
11.02.2026 19:18
Büyükusta Ediz Gürel, Hollandalı Jorden van Foreest ile özel maçın ilk oyununu kaybetti.

Büyükusta (GM) ünvanlı satranç oyuncusu Ediz Gürel, Hollandalı Jorden van Foreest ile karşılaştığı özel maçın ilk oyununu kaybetti.

Dünya sıralamasının 74. basamağındaki Ediz ile klasmanın 30 numarası Van Foreest arasındaki müsabakada ilk hamleler yapıldı.

Ankara'daki bir otelde yapılan karşılaşmanın klasik tempo kategorisindeki ilk oyununu, 26 yaşındaki Van Foreest kazandı.

17 Şubat'ta sona erecek karşılaşma, 6'sı klasik, 2'si hızlı, 4'ü de yıldırım tempoda olmak üzere 12 oyundan oluşacak. Kazanan taraf 1500, kaybeden ise 1000 avro para ödülü alacak.

Klasik oyunlar, ELO (satranç derecelendirme sistemi) puanına dahil edilecek. Hızlı ve yıldırım hamle kategorisindeki oyunlar ise gösteri niteliğinde olacak.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ediz Gürel, Van Foreest'e İlk Oyunu Kaybetti - Son Dakika

SON DAKİKA: Ediz Gürel, Van Foreest'e İlk Oyunu Kaybetti
