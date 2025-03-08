Edremit Belediyesi Gürespor, 8 Mart'ta Şampiyonluğunu İlan Etti - Son Dakika
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Edremit Belediyesi Gürespor, 8 Mart'ta Şampiyonluğunu İlan Etti

Edremit Belediyesi Gürespor, 8 Mart\'ta Şampiyonluğunu İlan Etti

Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Burhaniye Belediyespor'u 79-50 mağlup ederek Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde şampiyonluğunu ilan etti ve Süper Lig'e yükseldi. Maç sonrası büyük coşku yaşandı.

08.03.2025 19:47  Güncelleme: 20:00
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Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Aslanyol Burhaniye Belediyespor'u 79-50 mağlup ederek ligin bitimine haftalar kala şampiyonluğunu ilan etti. Balıkesir ekibi, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde üst üste 25. galibiyetini alarak Süper Lig'e yükseldi.

Edremit Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, çok sayıda taraftar izledi.

Müsabaka öncesinde Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ve Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor Kulübü Başkanı M. Agah Ferhatoğlu, sporculara ve hakemlere çiçek takdim ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Baştan sona üstün bir oyun sergileyen ev sahibi ekip, sahadan 79-50'lik net bir skorla galip ayrılarak ligin bitimine 5 hafta kala Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi şampiyonluğunu garantiledi. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük bir coşku yaşayan GÜrespor, 25 yıl sonra Süper Lig'e yükselmenin sevincini taraftarlarıyla paylaştı.

Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Alper Durur, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Öncelikle çok mutluyum. 25 yıl önce bu takımı birinci lige çıkartan antrenör olarak bugün aynı gururu yaşamak benim için büyük bir mutluluk. Sezon başında koyduğumuz hedefleri gerçekleştirdik. Ligi namağlup bitirerek ikinci kupamızı da almak istiyoruz" dedi.

Takım Kaptanı Melike Tuğba Oral ise, "Bize yakışanı yaptık ve şampiyonluğu kazandık. Tüm taraftarımıza ve bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başarılı oyunculardan İrem Naz Tutar da, "Bu özel günde şampiyon olmak bizim için çok anlamlı. Sezon boyunca verdiğimiz emeğin karşılığını almak gurur verici. Süper Lig'de de başarılı olmak için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Agah Ferhatoğlu ise, "Dünya Kadınlar Günü'nde şampiyonluk ilan etmek bizim için büyük bir gurur. Süper Lig'e yükseldik ama asıl önemli olan orada kalıcı olmak. Bunun için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Şampiyonluk coşkusu, maçın ardından taraftarların katılımıyla düzenlenen kutlamalarla devam etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Edremit Belediyesi Gürespor, 8 Mart'ta Şampiyonluğunu İlan Etti - Son Dakika

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