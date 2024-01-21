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Efeler 09 SFK ve Bulvarspor Berabere Kaldı - Son Dakika
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Efeler 09 SFK ve Bulvarspor Berabere Kaldı

TFF 3. Lig 2. Grup 16. hafta mücadelesinde Efeler 09 SFK, evinde karşılaştığı Bulvarspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Polat Ertek Efeler 09 SFK adına gol atarken, Bulvarspor'un golünü ise Furkan Çetinkaya kaydetti.

Efeler 09 SFK ve Bulvarspor Berabere Kaldı
21.01.2024 - 16:12,
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TFF 3. Lig 2. Grup 16. hafta mücadelesinde Efeler 09 SFK, evinde karşılaştığı Bulvarspor ile 1-1 berabere kaldı.

Hakemler: Hakan Engin, Vedat Güneş, Tolga Okumuş

Efeler 09 SFK: Kemal Mert, Enescan (Eren dk. 90+3), Sabutay Alper, Enis, Polat, Burak, Alihan (Enver Abdullah dk. 59), Tugay (Atakan dk. 77), Hakan Can, Uğur (Berkan dk. 59), Tayyip Mevlüt

Bulvarspor: Furkan Y., Furkan, Osman, Ayberk (Samet dk. 46), Birhan, Emin Kaan, Vural, Ferhat, Umut (Ahmed Kağan dk. 69), Kaan (Anıl Emre dk. 84), Furkan Ç. (Ali Can dk. 74)

Sarı kartlar: Enis Çelik, Tayyip Mevlüt Kaya, Uğur Çetinkaya, Berkan Ünal (Efeler 09 SFK), Ferhat Şenses, Umut Sönmez (Bulvarspor)

Goller: Polat Ertek (Efeler 09 SFK),Furkan Çetinkaya (Bulvarspor) - AYDIN

Kaynak: İHA
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