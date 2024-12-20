Efeler 09'un Play-Off Umudu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Efeler 09'un Play-Off Umudu

Efeler 09\'un Play-Off Umudu

Hakan Yılmaz yönetiminde iki galibiyet alan Efeler 09, play-off hedefini güçlendirdi.

20.12.2024 12:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden 10 Numara Sportif Efeler 09 SFK, Sportif Direktörlük görevine Hakan Yılmaz'ın gelmesiyle üst üste galibiyetler almaya başlarken, takımın performansından memnuniyet duyduğunu ifade eden Yılmaz; "Hedefimiz play-off" dedi.

Kulübün Asbaşkanı Hakan Yılmaz'ın, Emre Doğan'ın yerine sportif direktörlük görevini üstlenmesinin ardından Efeler 09 SFK, son iki haftada sahadan iki önemli galibiyetle ayrılarak 6 puan topladı. Bu çıkış, play-off umutlarını yeniden yeşertti. Hakan Yılmaz yönetimindeki takım, ilk maçında kendi sahasında Karabük İdmanyurdu'nu 3-1'lik skorla geçerek önemli bir zafer elde etti. Bu galibiyetin moraliyle deplasmanda 1922 Konyaspor karşısına çıkan Efeler 09 SFK, rakibini 1-0 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü. Böylece Hakan Yılmaz yönetiminde 2 maçta 2 galibiyet alan takım, ligin ikinci yarısında play-off için umutlarını yeşertti.

Ligin ilk yarısını 16 puanla 13. sırada tamamlayan Efeler 09 SFK, devre arası yapılacak transferlerle kadrosunu güçlendirip, ikinci yarıda play-off potasına girmeyi hedefliyor. Sportif Direktör Hakan Yılmaz, takımın performansından memnuniyet duyduğunu belirterek, "Göreve geldiğimiz günden itibaren oyuncularımızın motivasyonunu yükselttik ve saha içi performanslarını geliştirmeye odaklandık. Üst üste aldığımız iki galibiyetle takımımız yeniden kendine geldi. Devre arasında yapacağımız takviyelerle play-off hedefimize emin adımlarla ilerleyeceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hakan Yılmaz, Efeler, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Efeler 09'un Play-Off Umudu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:00 Fenerbahçe, Eyüpspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Fenerbahçe, Eyüpspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
21:11 ABD Dışişleri Bakanlığı: HTŞ Lideri Colani için konulan para ödülü kaldırıldı ABD Dışişleri Bakanlığı: HTŞ Lideri Colani için konulan para ödülü kaldırıldı
21:09 TSK’ya yönelik ifadeleri ile tepki çeken Özlem Gürses gözaltına alındı TSK'ya yönelik ifadeleri ile tepki çeken Özlem Gürses gözaltına alındı
20:45 Sözleri tartışma yaratan Ahmet Davutoğlu’ndan açıklama: Sözlerim bağlamından kopartıldı Sözleri tartışma yaratan Ahmet Davutoğlu'ndan açıklama: Sözlerim bağlamından kopartıldı
19:23 Trump’tan AB’ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım Trump'tan AB'ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım
09:50 El Salvador Bitcoin alımlarına devam ediyor El Salvador Bitcoin alımlarına devam ediyor
09:47 Sezgin Baran Korkmaz uçağını Ronaldo’ya satmış Sezgin Baran Korkmaz uçağını Ronaldo'ya satmış
09:46 Türkiye doğal gaz istediğini aldı Türkiye doğal gaz istediğini aldı
09:39 Bakan Ersoy’un eşi “Ölünce beni kim yıkayacak“ afişine tepki gösterdi Bakan Ersoy'un eşi "Ölünce beni kim yıkayacak?" afişine tepki gösterdi
09:37 İstanbul’da bitmek bilmeyen trafik çilesi İstanbul'da bitmek bilmeyen trafik çilesi
09:26 Motorine bu gece yarısı zam geliyor Motorine bu gece yarısı zam geliyor
09:25 Asgari ücrette teklif sırası TİSK’te Asgari ücrette teklif sırası TİSK'te
09:20 Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor
09:10 Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 22:24:18. #1.12#
SON DAKİKA: Efeler 09'un Play-Off Umudu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.