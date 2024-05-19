Eflanispor, Safranboluspor'u mağlup ederek BAL Ligi'nde şampiyon oldu - Son Dakika
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Eflanispor, Safranboluspor'u mağlup ederek BAL Ligi'nde şampiyon oldu

Eflanispor, Safranboluspor\'u mağlup ederek BAL Ligi\'nde şampiyon oldu

Bölgesel Amatör Lig (BAL) play out maçında Eflanispor, Safranboluspor'u 2-0 mağlup ederek Karabük'ü BAL Ligi'nde temsil etmeye hak kazandı. Eflanispor, 2024-2025 futbol sezonunda BAL Ligi'nde mücadele edecek.

19.05.2024 22:36  Güncelleme: 22:37
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Bölgesel Amatör Lig (BAL) play out maçında Eflanispor, Safranboluspor'u 2-0 mağlup ederek Karabük'ü BAL Ligi'nde temsil etmeye hak kazandı.

BAL Ligi'nde yer alan Safranboluspor play out maçını kaybederek Karabük 1.Amatör Ligi'ne düşerken, Eflanispor, 2024-2025 futbol sezonunda BAL Ligi'nde mücadele edecek.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan mücadeleyi Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Eflani Belediye Başkanı Hüsnü Akın, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, siyasi parti il ve ilçe yöneticileri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, antrenörler, sporcular ve vatandaşlar takip etti.

Mücadelenin 90 dakikası golsüz sona ererken Eflanispor, 100.dakikada Furkan Taşoğlu ve 117.dakikada Ousmane Fall'un attığı gollerle mücadeleyi 2-0 kazanarak şampiyonluğa uzandı.

Eflanispor bu sezon rakip filelere 103 gol bırakırken kalesinde 6 gol gördü ve hiç beraberlik almadan bütün maçları kazanarak BAL Ligi'ne yükseldi.

Maçın ardından büyük sevinç yaşayan Eflanispor sahada şampiyonluk fotoğrafı çektirdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Eflanispor, Safranboluspor'u mağlup ederek BAL Ligi'nde şampiyon oldu - Son Dakika

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