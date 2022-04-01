Efraim Kahraman: "Avrupa şampiyonu olmak tarihi başarı" - Son Dakika
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Efraim Kahraman: "Avrupa şampiyonu olmak tarihi başarı"

01.04.2022 23:07

- Efraim Kahraman: "Avrupa şampiyonu olmak tarihi başarı" Türkiye Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efraim Kahraman, aldıkları Avrupa şampiyonluğunun tarihi bir başarı olduğunu ifade etti.

- Efraim Kahraman: "Avrupa şampiyonu olmak tarihi başarı"

BUDAPEŞTE - Türkiye Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efraim Kahraman, aldıkları Avrupa şampiyonluğunun tarihi bir başarı olduğunu ifade etti.

Türkiye Kadın Güreş Milli Takım Teknik Direktörü Efraim Kahraman, takım halinde şampiyon olmalarının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. U23'ü bir ay önce kapattıklarını ve orada da Avrupa şampiyonu olduklarını söyleyen Kahraman, "Burada da tekrar büyüklerde Avrupa şampiyonu olmak tarihi başarı. İki defa üçüncülük var, ikincilik yoktu. Kızlarımız savaştılar. Bugün gönül isterdi ki bronz madalyalara giren sporcularımız altın madalya alsın.. Ama Buse'nin şampiyon olması için gerçekten çok az kalmıştı. Orada sadece bir oyunda hata yaptı ve tuşlandı. Demek ki biz takım halinde şampiyonluğu hak ettik. Ukrayna gibi güçlü bir ülkenin olması, diğer ülkelerde büyüklerde olimpiyat madalyalı sporcular var. Gençlerimiz de gerçekten savaştı. Yenilseler de savaştılar. Ben de onu istedim onlardan. Başkanımız da aynı şekilde söyledi. Yenilebilirsiniz ama savaşarak yenilin dedik. Bu başarıyla bizim çıtamız yükseldi. Yükseldiğimiz için işimiz daha çok zor. Avrupa şampiyonu takımı bir basamak daha taşımamız lazım. Dünya şampiyonasında da üçüncülük var. Biz şampiyonluk peşindeyiz. Burada tarihi bir başarı daha var. Dört kez Avrupa şampiyonu olan Yasemin Adar'ın 5. şampiyonluğu. Burada 5. kez şampiyon olması gururlandırdı. Yasemin olimpiyattan sonra ameliyat geçirdi, bunu kimse bilmiyor. Risk aldık burada. 1.5 aylık çalışmayla geldi, kendisi çok hızlı toparladı. Rakibi de Estonyalı Dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu. Amerikalı Grey'i yenen bir sporcu. Bizim Yasemin ile hedefimiz olimpiyat şampiyonluğu. Buradan başlamış oldu. İnşallah bu şekilde devam edeceğiz" dedi.

Efraim Kahraman: Avrupa şampiyonu olmak tarihi başarı
Efraim Kahraman: Avrupa şampiyonu olmak tarihi başarı
Efraim Kahraman: Avrupa şampiyonu olmak tarihi başarı

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Kadınlar, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kupayı ülkemize getirdi Kadınlar, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kupayı ülkemize getirdi SPOR Kadın Güreş Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu SPOR Kadın Güreş Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu

Efraim Kahraman, Türkiye, Milli, Güreş, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Efraim Kahraman: 'Avrupa şampiyonu olmak tarihi başarı' - Son Dakika


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