Boksör Mike Tyson, 1995 yılında yaptığı bir maçın görüntülerine tekrar baktığında şaşkınlığını gizleyemedi: Bu görüntü beni fena korkuttu - Son Dakika
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Boksör Mike Tyson, 1995 yılında yaptığı bir maçın görüntülerine tekrar baktığında şaşkınlığını gizleyemedi: Bu görüntü beni fena korkuttu

20.10.2022 22:43

Efsane boksör Mike Tyson'ın 1995'teki bir karşılaşmasında tribünde oturan seyircilerden birinin elinde akıllı telefona benzeyen bir cismin olması şaşkınlık yarattı. O görüntü hakkında yıllar sonra konuşan Mike Tyson'ın sözleri sosyal medyada yeniden gündem oldu. Olayı "Çılgınca" diye yorumlayan Tyson, "Bu görüntü beni fena korkuttu." dedi.

1995'te efsane boksör Mike Tyson'ın ringde olduğu bir boks maçında tribündeki bir seyirci görüntüsüyle olay olmuştu. O yıllarda elinde kameralı telefona benzeyen bir cisim tutan seyirci için Tyson yıllar sonra yorum yaptı.

"BU BENİ FENA KORKUTTU"

Katıldığı programda Mike Tyson'a "Dövüşlerinden birinde kalabalığın içindeki seyircide kameralı telefon vardı" denildi. Bunun üzerine Tyson masanın üzerindeki akıllı telefonları göstererek, "Bu telefonlardan değil mi? Bu olayı gördüm. Biri bana gösterdi ve bu beni fena korkuttu." dedi.

Görüntü 1995 yılından! Seyircinin elindeki cihaz Mike Tyson'ın bile tüylerini ürpertti

"AKILLI TELEFONA BENZİYOR"

Tyson ayrıca, "Bu olay 1995'te oldu. İşte telefon orada. Bu çılgınca değil mi? Şuna bak ne kadar büyük. Akıllı telefona benziyor. Resmen çılgınca." ifadelerini kullandı.

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Mike Tyson, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Boksör Mike Tyson, 1995 yılında yaptığı bir maçın görüntülerine tekrar baktığında şaşkınlığını gizleyemedi: Bu görüntü beni fena korkuttu - Son Dakika


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