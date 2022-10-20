1995'te efsane boksör Mike Tyson'ın ringde olduğu bir boks maçında tribündeki bir seyirci görüntüsüyle olay olmuştu. O yıllarda elinde kameralı telefona benzeyen bir cisim tutan seyirci için Tyson yıllar sonra yorum yaptı.
Katıldığı programda Mike Tyson'a "Dövüşlerinden birinde kalabalığın içindeki seyircide kameralı telefon vardı" denildi. Bunun üzerine Tyson masanın üzerindeki akıllı telefonları göstererek, "Bu telefonlardan değil mi? Bu olayı gördüm. Biri bana gösterdi ve bu beni fena korkuttu." dedi.
Tyson ayrıca, "Bu olay 1995'te oldu. İşte telefon orada. Bu çılgınca değil mi? Şuna bak ne kadar büyük. Akıllı telefona benziyor. Resmen çılgınca." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Boksör Mike Tyson, 1995 yılında yaptığı bir maçın görüntülerine tekrar baktığında şaşkınlığını gizleyemedi: Bu görüntü beni fena korkuttu - Son Dakika