Efsane Futbolcu Ronaldo'yu överken, Messi'ye ateş püskürdü: Hiç utanmıyor mu?

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Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e transfer olduktan sonra performansında ciddi bir düşüş yaşayan Lionel Messi'ye eleştiriler gelmeye devam ediyor. Arjantinli yıldıza son olarak eski futbolcu Rafael van der Vaart tepki gösterdi.

"MESSI SADECE YÜRÜYOR"

Paris Saint-Germain'in Manchester City'e mağlup olduğu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Hollanda futbolunun efsanesi, "Bu bir irade meselesi. Messi eğer gol atmazsa veya asist yapmazsa bunun nedeni çok kötü bir oyun oynamasıdır. Ronaldo sahada savaşıyor. Messi ise zaman zaman sadece yürüyor. Hiç utanmıyor mu? Messi gibi bir oyuncu için hiç doğru değil" ifadelerini kullandı.