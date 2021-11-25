Efsane Futbolcu Ronaldo'yu överken, Messi'ye ateş püskürdü: Hiç utanmıyor mu?
25.11.2021 16:59
Şampiyonlar Ligi'nde dün gecenin dikkat çeken maçında Manchester City, sahasında Paris Saint-Germain'i 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada etkisiz bir performans sergileyen Lionel Messi'ye, Hollanda futbolcunun efsanelerinden Rafael van der Vaart sert bir eleştiride bulundu. Vaart yaptığı açıklamada, "Ronaldo sahada savaşıyor. Messi ise zaman zaman sadece yürüyor. Hiç utanmıyor mu? Messi gibi bir oyuncu için hiç doğru değil" ifadelerine yer verdi.
Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e transfer olduktan sonra performansında ciddi bir düşüş yaşayan Lionel Messi'ye eleştiriler gelmeye devam ediyor. Arjantinli yıldıza son olarak eski futbolcu Rafael van der Vaart tepki gösterdi.
"MESSI SADECE YÜRÜYOR"
Paris Saint-Germain'in Manchester City'e mağlup olduğu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Hollanda futbolunun efsanesi, "Bu bir irade meselesi. Messi eğer gol atmazsa veya asist yapmazsa bunun nedeni çok kötü bir oyun oynamasıdır. Ronaldo sahada savaşıyor. Messi ise zaman zaman sadece yürüyor. Hiç utanmıyor mu? Messi gibi bir oyuncu için hiç doğru değil" ifadelerini kullandı.
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