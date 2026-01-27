Real Madrid efsanesi Marcelo'nun oğlu Enzo Alves, İspanyol deviyle profesyonel sözleşmeye imza attı.
Real Madrid altyapısında forma giyen Enzo Alves, kulüple ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. Efsane futbolcu Marcelo'nun oğlu olan genç oyuncunun bu adımı, İspanyol futbolunda dikkat çekti.
Uzun süredir Real Madrid altyapısında gelişimini sürdüren Enzo Alves'in profesyonel kontrata imza atması, kulübün genç yeteneklere verdiği önemin bir göstergesi olarak değerlendirildi.
Son Dakika › Spor › Efsane futbolcunun oğlu Real Madrid ile profesyonel sözleşme imzaladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?