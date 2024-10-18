Ege Derbisinde Manisa Basket ve Petkimspor Karşılaşıyor

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BASKETBOL Süper Ligi'nde ülkemizi Avrupa arenasında Şampiyonlar Ligi'nde birlikte temsil eden Manisa Basket ile Aliağa Petkimspor yarın Ege derbisinde rakip olacak. Manisa Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 20.30'da yapılacak. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne 2'de 2 yaparak başlayan iki ekipten Manisa Basket, Süper Lig'de oynadığı 2 karşılaşmayı ise kaybetti. Petkimspor da ligde 1 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Yaz döneminde transfer ettiği Saben Lee ve Javon Freeman-Liberty'i Avrupa'daki müthiş performansları sonrası Euroleague ve NBA'e uğurlayan Manisa Basket'te yeni transfer Troy Brown Jr ilk kez bu maçta forma giyecek.