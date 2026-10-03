EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında LK Zug, Odunpazarı'nı 28-23 mağlup etti

EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında LK Zug, Odunpazarı'nı 28-23 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında Odunpazarı, İsviçre'nin LK Zug Handball takımına 28-23 mağlup oldu. Porsuk Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk devresini ev sahibi 10-9 önde bitirirken rövanş yarın yine Eskişehir'de oynanacak.
Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında Odunpazarı, İsviçre'nin LK Zug Handball takımına 28-23 mağlup oldu.
Porsuk Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk devresini ev sahibi takım, 10-9 önde tamamladı.
Konuk ekip, ikinci yarıda Odunpazarı'na üstünlük sağlayıp karşılaşmadan 28-23 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın rövanşı yarın yine Eskişehir'de oynanacak.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?