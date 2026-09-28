Ejderoğlu Kırşehir FK, 1964 Silifkespor\'u 4-0 yenerek puanını 9\'a çıkardı

Ejderoğlu Kırşehir FK, 1964 Silifkespor'u 4-0 yenerek puanını 9'a çıkardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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TFF 3. Lig 3. Grup 4. haftasında Ejderoğlu Kırşehir FK, sahasında 1964 Silifkespor'u 4-0 mağlup etti. Ahi Stadyumu'nda oynanan maçta golleri Alihan Bel, Çağdaş Şendur, Muhammed Mustafa Pınarcı ve Furkan Güneş kaydetti; Kırşehir FK puanını 9'a yükseltti.
TFF 3. Lig 3. Grup'un 4. haftasında Ejderoğlu Kırşehir FK, sahasında 1964 Silifkespor'u 4-0 mağlup etti.
Ahi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Alihan Bel, 25. dakikada Çağdaş Şendur, 52. dakikada Muhammed Mustafa Pınarcı ve 90+3. dakikada Furkan Güneş kaydetti. Karşılaşma boyunca oyunun kontrolünü elinde tutan Kırşehir FK, bu sonuçla puanını 9'a yükseltti. Yeşil beyazlı ekip, ligin ilk haftasında da Yozgat Belediyesi Bozokspor'u 4-0 mağlup etmişti.
Ejderoğlu Kırşehir FK yöneticisi Çağatay Han Torun; "Takım ve şehir bir arada olduğunda düşük bütçelerle de her şey başarılabilir. Sezon sonuna kadar bu istikrarı sürdürmek istiyoruz" dedi.
Kaynak: İHA
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