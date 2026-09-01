Ekenler Beton Sivasspor, Mardin 1969 ile 2 Eylül'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında oynayacağı Mardin 1969 maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve taktik organizasyonların ardından dar alanda çift kale maç yaptı. Mücadele, 2 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında oynayacağı Mardin 1969 maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve taktik organizasyonların ardından dar alanda çift kale maç yaptı.
Ekenler Beton Sivasspor ile Mardin 1969, 2 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de, Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA
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