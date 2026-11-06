Ekenler Beton Sivasspor, yarın Vanspor FK deplasmanına 3 sakat ve 2 cezalıyla çıkacak - Son Dakika
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Ekenler Beton Sivasspor, yarın Vanspor FK deplasmanına 3 sakat ve 2 cezalıyla çıkacak

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Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig 14. haftasında yarın deplasmanda Artı Değer Vanspor FK ile oynayacak. Kırmızı-beyazlılarda Amilton, Süleyman Özdamar ve Okan Erdoğan sakat, Kamil Fidan ile Mert Çelik cezalı; iki ekip de 13 puanla ligde yer alıyor.

Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Artı Değer Vanspor FK ile karşılaşacak.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek.

Kırmızı-beyazlı ekipte, Artı Değer Vanspor FK karşılaşması öncesi Amilton, Süleyman Özdamar ve Okan Erdoğan'ın sakatlıkları bulunuyor.

Kırmızı kart cezalısı Kamil Fidan ile sarı kart cezalısı??????? Mert Çelik, Vanspor FK karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Sivas temsilcisi, geride kalan 13 haftada 2 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 13 puan topladı.

Vanspor FK ise 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi sonucunda hanesine 13 puan yazdırdı. Vanspor FK'nin 2 puanı ise cezası nedeniyle silinmişti.

Kaynak: AA
Süleyman ÖzdamarSivassporTrendyolSporSon Dakika

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