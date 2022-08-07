Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamada, Guayaquil kentinde gerçekleşecek şampiyona için milli sporcuların Ekvator'a gittiği belirtildi. Ferdi ve karma takım müsabakaları yapılacak şampiyonada 3 erkek ve 7 kadın milli sporcunun yer alacağı aktarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Genç milli judocular, Ekvator'da Dünya Şampiyonası'na katılacak - Son Dakika

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